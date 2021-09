Laschet | Baerbock e Scholz | ecco chi sono i candidati che potrebbero raccogliere l' eredità di Merkel

(Di domenica 26 settembre 2021) La scelta di Angeladi non ricandidarsi per il quinto mandato alla cancelleria, segna la fine di un'era di dominio nella politica tedesca ed europea. Dunque cresce l'attesa per scoprire da chi ...

Tre i candidati in lizza per la cancelleria: il cristianodemocratico Armin, presidente ... Olaf Scholz, candidato dei socialdemocratici, Annalena, candidata dei Verdi. L'affluenza alle ...... il suo gradimento personale è al 47%), seguito da(Cdu/Csu sono al 23%, superate per la prima volta dopo 19 anni dai socialdemocratici), mentre i Verdi disono al 16,5%. Ma l'esito ...Germania alle urne per il Bundestag, al via il voto per il "dopo Merkel". Berlino - I risultati si sapranno nel tardo pomeriggio, ma per conoscere il nome del prossimo cancelliere o della cancelliera ...Oggi le elezioni in Germania. L'attesa è grande, davvero grande. Dopo 16 anni al potere, Angela Merkel si dimette dalla carica di cancelliere della ...