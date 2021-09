L' anziana che ha vinto 500mila euro al Gratta e vinci a Napoli? Come camperà | voci pesantissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 settembre 2021) Mai sottovalutare la tenacia di una signora napoletana. Parliamo della donna di 69 anni che vive nel rione Materdei col fratello idraulico e campando la vitadomestica, la quale, per anni, tentava la fortuna con ile, finalmente, ai primi di settembre, hacinquecentomila. Ha sbaragliato anche l'improvvido tabaccaio che, colto da un raptus, le ha sgraffignato il biglietto, poi spergiurando fino all'ultimo di averlo acquistato lui, inventando una catasta di balle da arrivare fino alla Luna, e intanto si preparava già a partire per le Canarie. Questo soggetto, nonostante le menzogne, non si era nemmeno fatto scrupolo di proporre alla legittimatrice di spartirsi equamente il premio, guadagnandosi l'ulteriore accusa, oltre a quella di furto, di tentata ...