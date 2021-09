L’antiriciclaggio segnala i movimenti “senza giustificativi” di Lucio Presta dopo che ha saputo di essere indagato per i fondi a Renzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 settembre 2021) Questione di tempi. Che per chi indaga non sono semplici coincidenze. L’unità antiriciclaggio di Bankitalia hato un’operazione sospetta (con conseguente coinvolgimento della Guardia di Finanza) eseguita da: secondo quanto riportato il Corriere della Sera, il manager dei vip ha spostato le quote della sua “Arcobaleno Tre” nella mani di un commercialista, che a sua volta ha successivamente movimentato un conto inattivo da oltre quattro anni. E fin qui nulla dare, se non per un particolare che però cambia completamente il senso di questa storia: quella che per Bankitalia è di fatto un’operazione sospetta è avvenutal’iscrizione dinel registro degli indagati per i compensi versati a Matteoin merito alla realizzazione del ...