Landini “Serve un nuovo Statuto dei lavoratori”

(Di domenica 26 settembre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – “L'Italia ha un sistema contrattuale che nessuno ha. Il provvedimento legislativo da mettere in campo è il rafforzamento della contrattazione collettiva, bisogna dare validità nazionale ai contratti di lavoro. Se facessimo una Legge che i contratti hanno valore erga omnes, quello che sta succedendo a ITA non potrebbe succedere. Avere delle regole minime sotto cui nessuno va, aiuta anche le imprese a difendersi dalla concorrenza sleale. Abbiamo troppi contratti pirata, sento la necessità di una legislazione che sostenga la contrattazione collettiva e dentro questo schema ci sono tutti gli altri diritti: gli orari, il salario minimo, la malattia, gli infortuni. Parliamo di una legge di rappresentanza e di una legge che valga erga omnes ed è il momento di migliorare la partecipazione deialle imprese”. Lo ha dichiarato il segretario ...

"una legge sulla rappresentanza che dia valore generale ai Ccnl firmati dai soggetti ... Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dall'iniziativa del sindacato a Bologna. "Dare valore generale ai contratti nazionali, molti già oltre i 9 euro orari, e sostegno legislativo al modello contrattuale". 'Siamo in una fase in cui c'e' bisogno di riprogettare il nostro Paese. Serve un 'protocollo per discutere degli investimenti del Pnrr, vogliamo poter essere coinvolti nelle scelte'. BOLOGNA (ITALPRESS) - "L'Italia ha un sistema contrattuale che nessuno ha. Il provvedimento legislativo da mettere in campo è il rafforzamento della contrattazione collettiva. La discussione sul salario minimo "va collocata nel contesto in cui si dà valore ai contratti nazionali, molti già oltre i 9 euro orari, e sostegno legislativo al modello contrattuale".