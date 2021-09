Landini | “Chiederemo al governo un calendario sui temi da affrontare Vogliamo essere convocati prima che vengano prese le decisioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 settembre 2021) “Domanial premier e ministro del Lavoro di fissare unmolto preciso che dica nei prossimi giorni quando si affronteranno tutte le altre questione oltre alla salute e alla sicurezza. Senza pregiudiziali, ma molto determinati”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio, nel corso dell’evento ‘Futura 2021’ in riferimento all’incontro previsto a Palazzo Chigi domani pomeriggio a cui parteciperà insieme ai rapntanti delle altre sigle sindacali. “Mi aspetto che inizi un confronto di merito suspecifici per trovare soluzioni. Ale a Draghi ho già detto in altre occasioni che noi, come sindacati, nonperinformati di cosa ha deciso la ...