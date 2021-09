Lamorgese: “Gravissime dichiarazioni Vice Questore Schilirò” (Di domenica 26 settembre 2021) “Riguardo alle Gravissime dichiarazioni rese dal Vice Questore Schilirò durante la manifestazione NO vax di ieri sera a Roma, sto seguendo la Vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata”, dichiara il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Leggi anche: Vice Questore Schillirò: la poliziotta “Giovanna D’Arco” L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di domenica 26 settembre 2021) “Riguardo allerese daldurante la manifestazione NO vax di ieri sera a Roma, sto seguendo landa personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata”, dichiara il ministro dell’Interno, Luciana. Leggi anche:Schillirò: la poliziotta “Giovanna D’Arco” L'articolo proviene da Forze Armate News.

Advertising

MediasetTgcom24 : Poliziotta no Green pass a Roma, Lamorgese: 'Affermazioni gravissime' #grrenpass - repubblica : Poliziotta no green pass, interviene Lamorgese: 'Affermazioni gravissime, accertare responsabilita'' - cesarebrogi1 : RT @repubblica: Poliziotta no green pass, interviene Lamorgese: 'Affermazioni gravissime, accertare responsabilita'' - 270349 : RT @rep_roma: No Green Pass, sul palco a Roma anche una dirigente di polizia: 'Disobbedire è un dovere'. Lamorgese: 'Frasi gravissime' [di… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Poliziotta no Green pass a Roma, Lamorgese: 'Affermazioni gravissime' #grrenpass -