La vice questore Schilirò ai manifestanti | «Il Green pass è illegittimo» Avviata un' azione disciplinare

Advertising

Open_gol : Sul palco dei No Green pass è intervenuta anche la vice questore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò. Nel suo canale… - Open_gol : Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza si muove dopo il discorso della vice questore di Roma sul palco dei No Green… - VCountry3 : RT @MessoraClaudio: Poche ore dopo l'intervento sul palco del vice questore Nandra Schilirò, come ampiamente prevedibile, il manganellatore… - 29luglio1971 : RT @Dov_EL: Una DONNA che vale più di 10000 UOMINI . A.Schilirò, vice questore di Roma - Filli94 : @ilmessaggeroit Brava la vice questore, ha detto solo la verità, onore a lei e a tutte le Donne con la D maiuscola -

Ultime Notizie dalla rete : vice questore

Durante l e proteste dei No Green pass di sabato 25 settembre a Roma, mentre la Polizia era impegnata nel far rispettare l'ordine pubblico, contrariamente ai colleghi, laNunzia ...Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno ha avviato un'azione disciplinare nei confronti di Nunzia Alessandra Schilirò, ladi Roma che ha parlato sul palco dei No Green Pass a Roma. Schilirò, che è originaria di Catania, ha scritto un romanzo fantasy dal titolo "La ragazza con la rotella in più" (edito da ...Identificate oltre 10 persone, ma le indagini continuano con l'analisi dei video registrati dalle telecamere di sicurezza nella zona. Sul palco di 'Contro il green pass, per la Libertà e il futuro' a ...Il Green pass secondo lei «è illegittimo: io sono per rifiutarlo su tutta la linea». Durante le proteste dei No Green pass di sabato 25 settembre a Roma, mentre ...