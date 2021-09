«La Vibe del Padrone» è un omaggio al capolavoro di Franco Battiato

(Di domenica 26 settembre 2021) Un'assonanza precisa, quella de Ladel. Mai come in questi giorni si avverte la mancanza di, che ci mancherà per sempre. Anche per questo i 40 anni de La Voce del, che definiree pietra miliare della musica italiana risulta comunque riduttivo, è un anniversario amaro, poiché il Maestro non c’è più. A celebrare i 40 anni dell’album, ci ha pensato l’etichetta Garrincha Dischi, che pubblica il 24 settembre Ladel, per omaggiare il disco attraverso una personale versione ad opera del collettivo Garrincha Star All-Stars. Ladelè una rivisitazione del disco cult diin chiave dub reggae che coinvolge una nutrita schiera di ...

Advertising

GQitalia : 40 anni de «La Voce del Padrone» ?? - 97ylor : ieri avevo un compleanno e ho conosciuto gli amici del mio ragazzo ????? sono stra simpatici spero di aver passato il vibe check - ThatsSimoTom : @effejei Piccolo album di cover riarrangiate in stile molto reggae che si chiama 'La Vibe del Padrone' fatto dai Ga… - _ThanksHermione : ??DISCLAIMER?? Alcune sono scelte perché il testo sembra proprio parlare del personaggio, altre invece perché la vibe… - soundsblogit : La Vibe del Padrone: l’omaggio a Franco Battiato del collettivo Garrincha Star All-Stars -

Ultime Notizie dalla rete : Vibe del

" Lapadrone " raccoglie le vocicollettivo Garrincha All - Stars : Lo Stato Sociale , España Circo Este , The Bluebeaters , Keaton , Costa! , lili , Gregorio Sanchez , Cimini e Jacopo ...La VocePadrone è il capolavoro indiscusso di Franco Battiato , album dal quale furono estratti canzoni immortali come Centro di gravità permanente, Bandiera Bianca e Cuccurucucù . LaPadrone , invece, è l'album con il quale il collettivo Garrincha Star All - Stars ha voluto omaggiare lo storico album di Battiato, alla vigilia dei 40 anni dalla sua pubblicazione. L'album, ...Storia da incubo nel Vibonese dove ignoti hanno dato fuoco ad una casa per fare sloggiare uno straniero., Avviate le indagini ...Diretta Vibonese Turris. Streaming video e tv del match valevole per la quinta giornata d'andata del campionato di Serie C ...