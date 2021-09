La Svizzera dice sì alle nozze gay (Di domenica 26 settembre 2021) Gli svizzeri si apprestano ad approvare il referendum sul diritto al matrimonio civile per le coppie omosessuali. Secondo le prime proiezioni diffuse dall’Istituto gfs.bern, gli elettori hanno approvato il referendum “Matrimonio civile per tutti” che apre il matrimonio alle coppie omosessuali con il 64% dei voti favorevoli. Risultati definitivi sono a già a disposizione per il canton Glarona, dove il testo è stato approvato con il 61,12% dei voti, e Nidvaldo, dove il sì ha raggiunto il 61,57%. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) Gli svizzeri si apprestano ad approvare il referendum sul diritto al matrimonio civile per le coppie omosessuali. Secondo le prime proiezioni diffuse dall’Istituto gfs.bern, gli elettori hanno approvato il referendum “Matrimonio civile per tutti” che apre il matrimoniocoppie omosessuali con il 64% dei voti favorevoli. Risultati definitivi sono a già a disposizione per il canton Glarona, dove il testo è stato approvato con il 61,12% dei voti, e Nidvaldo, dove il sì ha raggiunto il 61,57%.

