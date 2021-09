La Svizzera dice si al matrimonio tra persone dello stesso sesso

elio_vito : I #Referendum servono. La #Svizzera???? dice sì ai matrimoni egualitari??. Ora tocca all’Italia???? ma i partiti sentono… - LaStampa : La Svizzera dice sì ai matrimoni omosessuali - sole24ore : Matrimoni gay, la Svizzera dice sì - ileanabestro : RT @sole24ore: Matrimoni gay, la Svizzera dice sì - Raffo83713462 : RT @elio_vito: I #Referendum servono. La #Svizzera???? dice sì ai matrimoni egualitari??. Ora tocca all’Italia???? ma i partiti sentono troppo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera dice

Sono circa 700 le coppie che ogni anno inchiedono di riconoscere ufficialmente la propria unione. Il progetto votato dai cittadini svizzeri era stato approvato al Parlamento con ampia ...... una delle parti più contestate dagli oppositori."Abbiamo visto un grande cambio di mentalità inin 20 anni, che per laè un tempo molto rapido. Solo per ricordare, laha ...Il risultato del referendum ha dimstrato che la maggioranza in Svizzera dice si al matrimonio tra persone dello stesso sesso ...A loro dire, il problema non è l’apertura del matrimonio a tutti ... odierno alle urne “un’importante pietra miliare della storia dei diritti in Svizzera”. Si tratta di un chiaro segnale per la parità ...