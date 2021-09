La Svizzera approva il referendum sul matrimonio gay (Di domenica 26 settembre 2021) Berna - Gli szizzeri approvano il referendum sul diritto al matrimonio civile per le coppie omosessuali . Le urne sono state chiuse alle 12 e la prima proiezione indica infatti i "Sì" al 64% , con una ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 26 settembre 2021) Berna - Gli szizzerino ilsul diritto alcivile per le coppie omosessuali . Le urne sono state chiuse alle 12 e la prima proiezione indica infatti i "Sì" al 64% , con una ...

