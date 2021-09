La Svizzera al voto per il referendum sui matrimoni gay (Di domenica 26 settembre 2021) In Svizzera si va al voto per i matrimoni gay. Infatti oggi ci sarà un referendum che chiederà ai cittadini svizzeri di esprimere la propria opinione in merito al matrimonio civile per le coppie omosessuali. Svizzera: oggi si vota per i matrimoni gay E’ oggi che in Svizzera i cittadini sono chiamati al voto per pronunciarsi sull’introduzione del diritto al matrimonio civile anche per le coppie omosessuali. Ciò che dicono gli ultimi sondaggi, si aggira intorno al 63% gli elettori favorevoli alla modifica del codice civile. A quanto riporta la fonte Ansa, il testo che verrà votato tramite referendum prevede anche l’accesso alla donazione di sperma in Svizzera per le coppie di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Insi va alper igay. Infatti oggi ci sarà unche chiederà ai cittadini svizzeri di esprimere la propria opinione in merito alo civile per le coppie omosessuali.: oggi si vota per igay E’ oggi che ini cittadini sono chiamati alper pronunciarsi sull’introduzione del diritto alo civile anche per le coppie omosessuali. Ciò che dicono gli ultimi sondaggi, si aggira intorno al 63% gli elettori favorevoli alla modifica del codice civile. A quanto riporta la fonte Ansa, il testo che verrà votato tramiteprevede anche l’accesso alla donazione di sperma inper le coppie di ...

