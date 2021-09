La pessima notizia per chi mangia la pasta: l’annuncio che gela gli italiani (Di domenica 26 settembre 2021) Il rincaro delle bollette dell'energia non è l'unico a preoccupare gli italiani. C'è un'altra emergenza che si prepara a colpire il nostro Paese nei prossimi mesi: l'aumento del costo della pasta. Basta girare per le corsie dei supermercati per accorgersi che in alcuni casi sono già scattati gli aumenti nell'ordine di qualche centesimo di euro ma a partire dalle settimane prossime al Natale i prezzi potrebbero schizzare ancor di più verso l'alto, con un incremento fino a 20 centesimi al pacco. Un salasso che rischia di colpire le famiglie italiane, che si traduce in un aumento del 20% circa di uno dei beni di primissima necessità e che viene imputato (anche) al cambiamento climatico da parte dei produttori. Stando ad alcune statistiche, gli italiani consumano mediamente tra 23/24 chili di pasta ogni anno. Siamo ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 settembre 2021) Il rincaro delle bollette dell'energia non è l'unico a preoccupare gli. C'è un'altra emergenza che si prepara a colpire il nostro Paese nei prossimi mesi: l'aumento del costo della. Basta girare per le corsie dei supermercati per accorgersi che in alcuni casi sono già scattati gli aumenti nell'ordine di qualche centesimo di euro ma a partire dalle settimane prossime al Natale i prezzi potrebbero schizzare ancor di più verso l'alto, con un incremento fino a 20 centesimi al pacco. Un salasso che rischia di colpire le famiglie italiane, che si traduce in un aumento del 20% circa di uno dei beni di primissima necessità e che viene imputato (anche) al cambiamento climatico da parte dei produttori. Stando ad alcune statistiche, gliconsumano mediamente tra 23/24 chili diogni anno. Siamo ...

