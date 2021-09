La malattia di Francesca Neri | ne parla Claudio Amendola dopo anni di silenzio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 26 settembre 2021) Da 25vivono un grande amore, reso ancora più forte anche dalladi cui l’attrice soffre da qualche anno. A Verissimo Silvia Toffanin chiede acome sta sua moglie, come sta. “lotta, ha combattuto con se stessa, col suo fisico, col suo corpo” e ci lascia senza parole. Poi prosegue, adesso può farlo ma si intuisce che gli ultiminon sono stati semplici. “Quando sei una persona molto intelligente riesci a trovare anche nellaun motivo per cecare la forza e per stare bene. Quando non è unachiara, che non riesci a riconoscere, ma hai una ...