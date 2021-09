Advertising

CaressaGiovanni : La #Germania è chiamata a votare per il dopo #Merkel: l'inizio di una nuova era - globalistIT : - alm_94_ : Mi hanno mandato questo video e sorrido molto. Detto questo, oggi, per la Germania, si chiude un grandissima pagina… - CinoBalanico : RT @AleksLepri: #LazarSays + @AntonelloZedda CHIAMATA ALLE ARMI (simboliche) ATTENZIONE AMICI - AleksLepri : #LazarSays + @AntonelloZedda CHIAMATA ALLE ARMI (simboliche) ATTENZIONE AMICI -

Ultime Notizie dalla rete : Germania chiamata

Dopo 16 anni, è giunta al tramonto l'era Merkel. In, domenica i tedeschi sono chiamati ad eleggere il Bundestag, la Camera bassa del Parlamento federale che poi a sua volta dovrà trovare una maggioranza e votare il nuovo cancelliere, figura ...Oggi la Svizzera èalle urne: si vota in un doppio referendum per aumentare la tassazione dei grandi capitali ..., Austria, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito. Il quesito referendario ...I tedeschi eleggeranno il Bundestag, la Camera bassa del Parlamento federale che poi a sua volta dovrà trovare una maggioranza e votare il nuovo cancelliere, figura guida del Paese per i prossimi quat ...Angela Merkel, dopo 16 anni lascia, è la fine di un'età irripetibile per la Germania. Tutte le curiosità sulla cancelliera.