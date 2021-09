La gaffe di Armin Laschet alle elezioni in Germania: piega la scheda ma il voto si vede (Di domenica 26 settembre 2021) Il momento in cui un politico imbuca la propria scheda elettorale nell’urna è uno dei momenti salienti di ogni elezione. Se il politico in questione è anche il candidato tra i favoriti a diventare capo del Governo, l’attenzione mediatica diventa massima. Ecco che quindi le telecamere e le macchine fotografiche dei reporter, puntate su Armin Laschet che inserisce il proprio voto nello scatolone del suo seggio, ad Aquisgrana, hanno immortalato una sua gaffe non da poco: il candidato cancelliere della Cdu-Csu, pronto a prendere l’eredità di Angela Merkel dopo le elezioni politiche in Germania che si stanno svolgendo oggi, ha piegato male la scheda elettorale rendendo visibile la sua preferenza: due croci per la Cdu. Nulla di sorprendente, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Il momento in cui un politico imbuca la propriaelettorale nell’urna è uno dei momenti salienti di ogni elezione. Se il politico in questione è anche il candidato tra i favoriti a diventare capo del Governo, l’attenzione mediatica diventa massima. Ecco che quindi le telecamere e le macchine fotografiche dei reporter, puntate suche inserisce il proprionello scatolone del suo seggio, ad Aquisgrana, hanno immortalato una suanon da poco: il candidato cancelliere della Cdu-Csu, pronto a prendere l’eredità di Angela Merkel dopo lepolitiche inche si stanno svolgendo oggi, hato male laelettorale rendendo visibile la sua preferenza: due croci per la Cdu. Nulla di sorprendente, ...

