La Fazenda, Nego do Borel accusato di aver molestato Dayane Mello: squalificato (Di domenica 26 settembre 2021) Ha lasciato inorridite migliaia di persone ciò che in questi giorni è accaduto a La Fazenda, noto programma televisivo brasiliano. Al centro dell'attenzione Nego do Borel, cantante e concorrente dell'attuale edizione accusato di aver molestato Dayane Mello, ex protagonista del Grande Fratello Vip italiano. Diversi filmati online mostravano Nego do Borel mentre tentava approcci fisici indesiderati con la showgirl, nonostante quest'ultima lo abbia più volte allontanato e fosse visibilmente infastidita dal cantante, il quale si è lasciato anche andare ad attacchi d'ira davanti alle telecamere. Il concorrente era già finito nella bufera mediatica poche settimane prima per via di un'accusa di violenza domestica ...

fanpage : CASO DAYANE MELLO - squalifica immediata di Nego do Borel, il concorrente accusato di molestie nei confronti della… - Carmencreang : RT @EireenViolet: DAY molestata e abusata in diretta su A Fazenda? Nego De Borel squalificato:'Per lei assistenza psicologica'! Espulsione… - EireenViolet : DAY molestata e abusata in diretta su A Fazenda? Nego De Borel squalificato:'Per lei assistenza psicologica'! Espul… - SoniaSamoggia : Caso Dayane Mello, Nego do Borel squalificato da A Fazenda TvBlog - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Dayane Mello molestata in diretta su A Fazenda? Nego De Borel squalificato: «Per lei assistenza psicologica» -