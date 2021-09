La candidata sindaco Ippoliti ha un malore durante il confronto elettorale | il fratello lancia accuse di machismo

Advertising

meb : Al fianco di @lisanoja, candidata a Milano per @BeppeSala sindaco! Avanti tutta amica, collega, instancabile combat… - SusannaCeccardi : Rosaria Migliore è la giovane candidata a sindaco di Civitella Val di Chiana. Sono venuta a sostenerla, qui in una… - TommyBrain : Micaela Quintavalle: La violenza va fermata con falce e martello . Candidata Sindaco a Roma 2021.' - IacobellisT : Micaela Quintavalle: +La violenza va fermata con falce e martello+. Candidata Sindaco a Roma 2021.' - TommyBrain : Margherita Corrado: Roma sinonimo di Cultura . Candidata Sindaco a Roma 2021.' -

Ultime Notizie dalla rete : candidata sindaco

Fanpage.it

L'altra sera era stato organizzato un dibattito al palasport fra i tre candidati(Oriano ... fratello dellae consigliere comunale di Ancona, in un post si è detto rammaricato del ...Un impegno in continuità con il lavoro deluscente Marco Milesi. "Ora la variante in galleria. E spazio ai giovani in amministrazione comunale"Sarà una sfida a tre quella del prossimo finesettimana (si vota il 3 e 4 ottobre) nella capitale del Verdicchio. La lista "Tradizione e Futuro" orientamento di centrodestra, candida a sindaco Clarice ...Una curiosità: una delle candidate più anziane è la signora lombarda Maria Rosa Calderoni che ha 90 anni, essendo nata a Busto Arsizio nel 1931. Il… Leggi ...