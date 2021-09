Knockout City | Trailer | Uscita e Contenuti per la Stagione 3

(Di domenica 26 settembre 2021) La3 diè alle porte, tra meno di due settimane, per la precisione il 5 Ottobre, potrete sbloccare nuovi oggetit cosmetici e molto altro. Tutti i dettagli sulla3 diPartiamo priam di tutto dalla nuova mappa Lockdown Throwdown, ambientata nel cortile di una prigione, situata su una piccola isola rocciosa circondata da scogliere. La mappa in questione ospita dei droni di sicurezza e torrette pronti a intrappolare i giocatori, ma che possono essere utilizzati anche a proprio vantaggio contro gli avversari. Con la nuovaarriva un nuovo modo per salire di livello es bloccare oggetti cosmetici esclusivi, il Brawl Pass con 100 nuovi livelli, ottenibili completando gli appositi contratti. Il nuovo Pass include ...

Già i titoli che sono stati resi disponibili a settembre proponevano una varietà davvero niente male , con giochi come, Sam & Max Hit the Road e Candleman The Complete Journey. Senza ...Oggi, Velan Studio e EA Originals hanno annunciato i dettagli della Stagione 3 di, che darà modo ai dodgebrawlers di sperimentare nuove playlist ed eventi, una nuova mappa dinamica, veicoli Equipaggio e contratti Equipaggio e molte altre ricompense a partire da ...La Stagione 3 di Knockout City è alle porte, tra meno di due settimane, per la precisione il 5 Ottobre, potrete sbloccare nuovi oggetit cosmetici e molto altro.EA annuncia la data di uscita della Stagione 3 di Knockout City, con tanto di dettagli di tutte le novità apportate dal nuovo aggiornamento.