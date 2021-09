Karine Tuil | Il sesso? È l’ unico detonatore delle nostre esistenze”

(Di domenica 26 settembre 2021) La linea di confine tra il bene e il male che c’è nelle situazioni umane può essere davvero inestricabile e tutto o quasi può esplodere da unche è il. Di fronte a una possibile deflagrazione, l’eros finisce spesso col farla da padrone. “La deflagrazione estrema, la combustione definitiva era il, nient’altro”, scrivenel suo romanzo bestseller in Francia,“Le cose umane”, il suo undicesimo, 300mila copie vendute, già vincitore del Prix Interallié e del Prix Goncourt des Lycéens 2019. È in corso di traduzione in 12 lingue e da noi è uscito per La Nave di Teseo nella traduzione di Fabrizio Ascari e l’autrice ha da poco ricevuto il Premio Kinéo Arte e Letteratura all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dove è stata ...

HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Cos'era successo davvero quella sera? Com'era possibile che Alexandre, figlio modello, avesse fatto le cose orribili d… - _EMANUELE_D : RT @lanavediteseoed: Cos'era successo davvero quella sera? Com'era possibile che Alexandre, figlio modello, avesse fatto le cose orribili d… - lanavediteseoed : Cos'era successo davvero quella sera? Com'era possibile che Alexandre, figlio modello, avesse fatto le cose orribil… - ladivoralibri : RT @CasulaGiuliana: @MannucciStefano @IBS_it @CasaLettori @BUR_Rizzoli @iltetostato @ladivoralibri @angelo_cennamo @recerusse @siufille @am… - CasulaGiuliana : @MannucciStefano @IBS_it @CasaLettori @BUR_Rizzoli @iltetostato @ladivoralibri @angelo_cennamo @recerusse @siufille… -

Ultime Notizie dalla rete : Karine Tuil

askanews

... casa editrice diretta da Elisabetta Sgarbi , alla scrittrice francese, per il suo romanzo Le cose umane , in corso di traduzione in 12 lingue, e oltre 350 mila copie vendute solo in ...È appena arrivato in libreria ma ha già raccolto al Lido di Venezia il prestigioso riconoscimento Kinéo Arte e Letteratura: è il romanzo 'Le cose umane' della scrittrice francese, già ...A Venezia l'incontro con la vincitrice del Goncourt. "Nei processi di violenza il confine tra il bene e il male è una linea sottile" ...Le cose umane vince il premio Kinéo Arte e Letteratura, consegnato al Lido di Venezia alla scrittrice francese Karine Tuil, già Prix Interallié e Prix Goncourt des Lycéens. In corso di traduzione in 1 ...