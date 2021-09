Juventus Women, la vittoria di ieri è da record! (Di domenica 26 settembre 2021) Continua il momento magico della Juventus Women. L’undici rosa di Mister Montemurro, grazie alla vittoria ottenuta ieri per 1-0 contro l’Empoli, hanno stabilito il record di 30 vittorie consecutive in Serie A. Il traguardo è davvero notevole, ma va ricordato che, nel 2009, l’AGSM Verona è riuscita nell’impresa di vincere 35 partite di seguito. Staremo a vedere se le ragazze bianconere riusciranno a raggiungere anche tale cifra. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 26 settembre 2021) Continua il momento magico della. L’undici rosa di Mister Montemurro, grazie allaottenutaper 1-0 contro l’Empoli, hanno stabilito il record di 30 vittorie consecutive in Serie A. Il traguardo è davvero notevole, ma va ricordato che, nel 2009, l’AGSM Verona è riuscita nell’impresa di vincere 35 partite di seguito. Staremo a vedere se le ragazze bianconere riusciranno a raggiungere anche tale cifra. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

