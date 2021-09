Juventus, sempre nel mirino Witsel: il belga è l’alternativa a Tchouameni (Di domenica 26 settembre 2021) Juventus, rimane l’interesse dei bianconeri per il centrocampista belga del Borussia Dortmund La Juventus prosegue la ricerca di un centrocampista. L’indiziato numero uno per rinforzare la mediana è sempre Tchouameni del Monaco. Il giocatore 21enne però è molto richiesto anche dal Chelsea e la dirigenza bianconera si starebbe guardando intorno. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’alternativa sarebbe rappresentata sempre da Axel Witsel. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021), rimane l’interesse dei bianconeri per il centrocampistadel Borussia Dortmund Laprosegue la ricerca di un centrocampista. L’indiziato numero uno per rinforzare la mediana èdel Monaco. Il giocatore 21enne però è molto richiesto anche dal Chelsea e la dirigenza bianconera si starebbe guardando intorno. Secondo quanto riporta Tuttosport,sarebbe rappresentatada Axel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

