Juventus-Sampdoria | le formazioni UFFICIALI | Allegri cambia tanto

(Di domenica 26 settembre 2021) In attesa dela sfida di Champions contro il Chelsea, lacerca la prima vittoria stagionale in casa. Addirittura 6 le novità tra le fila di Max. Ecco gli schieramentidi Juve-, match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata. All.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; Caputo, Quagliarella. All: D’Aversa. LEGGI ANCHE: PROBABILILazio-Roma: quante novità! Tanti cambi previsti L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - forumJuventus : #JuveSampdoria, oggi ore 12,30. Formazione GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Morata in attacco, mentre a centrocampo ag… - DiMarzio : #Juventus, le ultime novità sulle condizioni di #Chiesa: a rischio la gara con la #sampdoria Dal nostro Network,… - JuveLiveit : Formazioni ufficiali Juventus Sampdoria | Le scelte di Allegri - JuveLiveit : Juventus-Sampdoria, cosa dicono i bookmaker -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria

Commenta per primo(4 - 4 - 2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. All.: Massimiliano Allegri.: in attesaè la partita domenicale delle 12.30 per la sesta giornata di Serie A . Appaiate in classifica con 5 punti , al 12esimo posto, le due squadre arrivano a questo match dopo risultati ...LL’ALLIANZ STADIUM? PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA/ Diretta tv, Dybala e Morata in coppia? Vedremo dunque cosa succederà all’Allianz Stadium, ma aspettando che la partita si giochi proviamo a ...Le ultime. Fabio Depaoli è pronto. Juventus Sampdoria, Depaoli è pronto: prenderà il posto di Damsgaard più che di Bereszynski. Roberto D’Aversa sembra sempre più convinto di mandare in campo il bluce ...