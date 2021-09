Juventus-Sampdoria, Dybala infortunato: cambio obbligato e lacrime (Di domenica 26 settembre 2021) Tegola per la Juventus di Massimiliano Allegri che sta conducendo sulla Sampdoria grazie ad un gol del calciatore infortunato. Si è infatti fermato per infortunio Paulo Dybala, migliore in campo dei primi 20? e costretto ad uscire tra le lacrime per un problema muscolare che sembra serio e che con ogni probabilità lo costringerà a saltare anche le prossime sfide, su tutte quella contro il Chelsea in Champions League. lacrime e cambio obbligato con Kulusevski in campo per larga parte di questa partita. Nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali che definiranno l’entità del danno e i tempi di recupero. Ma ottimismo al momento non ce n’è, anche in virtù della reazione del giocatore che ha avuto una smorfia di dolore dopo un tentativo di contrastare ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Tegola per ladi Massimiliano Allegri che sta conducendo sullagrazie ad un gol del calciatore. Si è infatti fermato per infortunio Paulo, migliore in campo dei primi 20? e costretto ad uscire tra leper un problema muscolare che sembra serio e che con ogni probabilità lo costringerà a saltare anche le prossime sfide, su tutte quella contro il Chelsea in Champions League.con Kulusevski in campo per larga parte di questa partita. Nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali che definiranno l’entità del danno e i tempi di recupero. Ma ottimismo al momento non ce n’è, anche in virtù della reazione del giocatore che ha avuto una smorfia di dolore dopo un tentativo di contrastare ...

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : VIA! Buon Lunch Game, bianconeri! KICK-OFF DI #JUVESAMP, FORZA JUVE ????#FINOALLAFINE! Live Match: ??… - forumJuventus : #JuveSampdoria, oggi ore 12,30. Formazione GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Morata in attacco, mentre a centrocampo ag… - aceplayHD : Megogo Football 1 HD 13:30 #Juventus - Sampdoria 16:00 #Udinese - Fiorentina 19:00 #Lazio - Roma 21:45 #Napoli - Ca… - lollo2315 : RT @_enz29: @Smgii1908 Per due partite contro Spezia e Sampdoria è tornata la Juventus ahahaha Ma voi guardate indietro o guardate avanti… -