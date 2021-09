Juventus - Sampdoria 3 - 2 | prima vittoria in casa per la Signora Preoccupa Dybala

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : VIA! Buon Lunch Game, bianconeri! KICK-OFF DI #JUVESAMP, FORZA JUVE ????#FINOALLAFINE! Live Match: ??… - OptaPaolo : 400 - Contro la Sampdoria, Massimiliano #Allegri festeggia le 400 panchine in Serie A (195 con la Juventus). Finora… - gilnar76 : Allegri LIVE: le dichiarazioni del tecnico dopo Juve-Sampdoria #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus raggiunge il Bologna: La Juventus trova la prima vittoria in casa (3… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria

Commenta per primo Manuel Locatelli , centrocampista della, parla ai microfoni di Dazn dopo il 3 - 2 sulla, match nel quale ha segnato il suo primo gol in maglia bianconera: 'Oggi era fondamentale vincere e abbiamo vinto. Noi dentro lo ...... ma alla fine laottiene quello che voleva. La prima vittoria casalinga si accompagna al primo gol bianconero di Manuel Locatelli, il migliore in campo contro la, ma nel ...La Juventus studia i colpi per la prossima stagione: obiettivo in Serie A, con il club che pensa ad uno scambio due per uno ...Al termine del sofferto successo per 3-2 della Juventus sulla Sampdoria ha parlato Manuel Locatelli, che ha realizzato il suo primo gol in bianconero: il centrocampista italiano si è però soffermato s ...