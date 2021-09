Juventus-Sampdoria 3-2, la gioia di Cuadrado su Instagram (Di domenica 26 settembre 2021) Il momento di difficoltà della Juventus non ancora del tutto passato, ma le due vittorie consecutive in Serie A, anche se soffertissime, hanno dato morale ad ambiente e giocatori, oltre che, ovviamente, punti importanti in chiave classifica. Juan Cuadrado, che è ormai diventato un punto fisso dell’undici di Massimiliano Allegri, ha celebrato la vittoria di oggi con una stories su Instagram, accompagnata dalla frase: “Contava vincere e lo abbiamo fatto“. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 26 settembre 2021) Il momento di difficoltà dellanon ancora del tutto passato, ma le due vittorie consecutive in Serie A, anche se soffertissime, hanno dato morale ad ambiente e giocatori, oltre che, ovviamente, punti importanti in chiave classifica. Juan, che è ormai diventato un punto fisso dell’undici di Massimiliano Allegri, ha celebrato la vittoria di oggi con una stories su, accompagnata dalla frase: “Contava vincere e lo abbiamo fatto“. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

