Juventus | nuovo terzino dalla Serie A | scambio due per uno

Corriere : Gigio al Psg è scontento, la Juve riflette: in estate possibile un nuovo assalto - ChristianVarini : @Simone29164700 @romeoagresti SimoneNUMEROACASO è il nuovo allenatore preveggente della Juventus 2022/2023 - quellanoiosa : nuovo tridente juventus - 8ianconero : Solito film: segni e subisci gol poco dopo. Sbaglia qualche altro gol che t’avrebbe messo al sicuro e quando segni… - Vinjuve : Mi vergogno che la Juventus sia di nuovo allenata da Massimiliano Allegri #JuveSamp -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovo

Chiudere il primo tempo avanti di due gol era una sensazione che non avevano ancora provato i tifosi dellaed infatti in pochi si sono sorpresi quando Yoshida ha segnato la rete del 2 - 1 prima del riposo (ventesima gara di fila in cui la Juve prende gol). Stessa cosa sul 3 - 1: la rete di ...Commenta per primo- Sampdoria 3 - 2Perin 6: anche con lui procede la striscia di gol subiti in campionato, sui gol resta a ... parola di Max) abbassa ditroppo la squadra. Però ...La Juventus studia i colpi per la prossima stagione: obiettivo in Serie A, con il club che pensa ad uno scambio due per uno ...Grazie alle reti di Dybala, Bonucci e Locatelli, la Juventus replica il successo di La Spezia. Yoshida e Candreva non bastano alla Sampdoria.