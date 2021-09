Juventus | Locatelli | «Sappiamo cosa fare Vittoria fondamentale»

(Di domenica 26 settembre 2021)a Dazn: «Eravincere. Dybala è il nostro campione». Le dichiarazioni del centrocampista della Juve Manuelha parlato a DAZN dopo Juve-Sampdoria. VITORIA – «Siamo tutti responsabili,tuttidobbiamoe ci diamo una mano. Bisognava vincere e abbiamo vinto». CLIMA – «Dentro lo spogliatoio ci diciamo cose che restano lì e seguiamo il mister. Eravincere, continuiamo così e alziamo il nostro posto in classifica». DYBALA – «Spero non abbia niente, lui è il nostro grande campione. Speriamo rientri presto perché è fortissimo». CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI DIA SKY L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Ch… - GiovaAlbanese : La #Juventus che domani cercherà la prima vittoria stagionale allo Stadium potrebbe essere questa ?? ?? Perin; Cuadr… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Juventus *3-1 Sampdoria *(Locatelli 57‘) #SSFootball - fantapiu3 : Le pagelle di #Juventus - #Sampdoria #Dybala bonus e infortunio Ancora #Yoshida e #Candreva Bene #Locatelli… - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: La Juventus batte 3-2 la Samp. Dybala esce in lacrime: prima il gol e poi l’infortunio -

... esterni alti Bernardeschi e Chiesa con Bentancur ein mediana. Davanti, Dybala e Morata. ... Succede che Dybala, epicentro tecnico della, la sblocca " con un mancino sopraffino " e ...Dopo dieci minuti lava in vantaggio col suo uomo più atteso, Dybala : tiro di, Thorsby respinge, ancorache dà all'argentino che infila Audero con un sinistro ...Queste le pagelle di Juventus e Sampdoria dopo il 3-2 di Torino nel lunch ... ma Audero non si fa impressionare. 7 Locatelli Di lotta e di governo, studia già da leader: entra da protagonista nella ...I bianconeri centrano la prima vittoria in casa e seconda di fila grazie alle reti della Joya, di Bonucci su rigore e Locatell; per gli ospiti hanno tentato il dispetto alla Vecchia Signora Yoshida e ...