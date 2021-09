Juventus | la rivincita del giocatore | “Bello uscire tra gli applausi”

(Di domenica 26 settembre 2021) Al termine della partita vinta dallacontro la Sampdoria finita 3 a 2 in favore dei bianconeri, Federico Bernardeschi ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky sport. Ecco le sue parole:”Quando gioco a sinistra ovviamente devo fare un tipo di gioco diverso rispetto a quello che faccio a destra. Devo dare più copertura e sostegno ai compagni quando sto a sinistra.tra glimi ha fatto tanto piacere.” Potrebbe interessarti anche: Inter, torna un top player contro lo Shakhtar L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

bugia_la : @monelloevoluto @James_Senise @Paolo1926_ @PSchioppa @Vincenzona890 Sono messinese certamente ma non gobbo se il ri… - infoitsport : Napoli, la rivincita di Spalletti. Capolavoro Giuntoli: ha preso il calciatore che serviva alla Juventus (e non sol… - sportli26181512 : La rivincita della panchina: con Loca e Alex Sandro la svolta contro lo Spezia: La rivincita della panchina: con Lo… - sportli26181512 : Juventus, contro lo Spezia è la rivincita di Chiesa e De Ligt: 'E' bravo, ma deve crescere', così si era espresso A… - MondoBN : LA STAMPA, La rivincita degli esclusi eccellenti -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rivincita

Sky Sport

... ci fu un vero e proprio trionfo della Lazio, che si impose per 3 - 0; ladella Roma è ... CLASSIFICA/, vittoria sofferta! Diretta gol live score DIRETTA LAZIO ROMA STREAMING VIDEO E ...I problemi dellarestano, riguardano la classifica e il gioco espresso finora. Nelle ... dopo aver sofferto tantissimo a Verona, il centravanti inglese si è preso la suapersonale, ...Luciano Spalletti è uno dei migliori allenatori italiani: solo la memoria corta di certi dirigenti poteva mettere in discussione un tecnico di simile valore. Spalletti sa che il Napoli potrebbe restit ...I subentrati al Picco hanno inciso sul match, pur senza segnare: ecco come hanno trasformato la gara, guadagnandosi anche l'applauso finale di Allegri ...