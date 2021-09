Juventus | individuato il colpo in attacco | trattativa complicata

Leggi su rompipallone

(Di domenica 26 settembre 2021) Dopo un inizio di stagione non facile, la dirigenza bianconera ha iniziato a lavorare per rafforzare la rosa di mister Allegri. Gli obiettivi della Juve sono chiari: un centrocampista a gennaio e una punta quest’estate. I bianconeri sono a caccia di rinforzi ma nel prossimo mercato non dovrebbero toccare il reparto offensivo. A giugno invece il discorso sarà differente con la dirigenza pronta a fiondarsi su Dusan Vlahovic, vecchio pallino della dirigenza bianconera già dalla scorsa sessione di mercato. Il giovane attaccante serbo classe 2000 sta facendo molto bene con la maglia della Fiorentina e le sue performance non sono passate inosservate. Infatti, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la concorrenza sull’attaccante della Fiorentina sarà alta con Liverpool, Tottenham e anche l’Atletico Madrid pronte a dare battaglia alla Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: ...