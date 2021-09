Juventus | Dybala segna ed esce in lacrime per infortunio Video

(Di domenica 26 settembre 2021) Bastano 20 minuti a Paulo, argentino classe 1993, per portare avanti lacontro la Sampdoria e poi farsi male. Ha lasciato il campo in. Possibile un lungo stop. Fuori anche Alvaro Morata, spagnolo classe 1992, per

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala ?? Problema muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra, esami strumentali nelle prossime ore. #Juventus - GiovaAlbanese : I bonus cumulativi (per gli obiettivi individuali raggiunti) che dopo il primo biennio si trasformano in parte fiss… - GiovaAlbanese : La #Juventus che domani cercherà la prima vittoria stagionale allo Stadium potrebbe essere questa ?? ?? Perin; Cuadr… - infoitsport : Juventus-Sampdoria 3-2: gol di Dybala, Bonucci e Locatelli, le pagelle - infoitsport : Juventus, parla Allegri: quando torna Dybala e la spiegazione sulla difesa a 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala

Laha battuto la Sampdoria per 3 - 2 grazie alle reti di Paulo, Leonardo Bonucci su rigore e Manuel Locatelli. I bianconeri hanno dominato contro i blucerchiati ma alcuni errori dei ...... non solo il rinnovo -intrigato dal Barcellona Paulo, capitano della© Getty ImagesDopo aver espresso la volontà di restare a Torino in ogni maniera per anni, Paulo...Paulo Dybala, dopo 20 minuti, ha lasciato il campo per un guaio alla coscia: Domani gli esami. Allegri: Lui e Dybala saltano Chelsea e Torino.Il futuro di Dybala resta un rebus dalla difficile risoluzione: da una parte il rinnovo con la Juventus, dall'altra un'alternativa intrigante ...