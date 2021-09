Juventus, da Dybala a Morata: il punto sugli infortunati (Di domenica 26 settembre 2021) Juventus-Sampdoria 3-2, vittoria sì, ma con due note negative Era importante per la Juventus dare continuità alla vittoria di La Spezia e, quest’oggi all’ora di pranzo, i bianconeri sono riusciti nell’intento, sconfiggendo per 3-2 la Sampdoria, in una gara, ancora una volta, in cui c’è stato molto da soffrire. 3 punti che danno sicuramente morale, ma con sé, purtroppo, portano anche due infortuni a due giocatori fondamentali della rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri: Dybala e Morata sono usciti anzitempo e probabilmente dovranno saltare più di una partita, in momento molto importante della stagione juventina, tra impegni di campionato e Champions League. La situazione in infermeria dopo il match di oggi Paulo DybalaPer Paulo Dybala, uscito piangendo al ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 26 settembre 2021)-Sampdoria 3-2, vittoria sì, ma con due note negative Era importante per ladare continuità alla vittoria di La Spezia e, quest’oggi all’ora di pranzo, i bianconeri sono riusciti nell’intento, sconfiggendo per 3-2 la Sampdoria, in una gara, ancora una volta, in cui c’è stato molto da soffrire. 3 punti che danno sicuramente morale, ma con sé, purtroppo, portano anche due infortuni a due giocatori fondamentali della rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri:sono usciti anzitempo e probabilmente dovranno saltare più di una partita, in momento molto importante della stagione juventina, tra impegni di campionato e Champions League. La situazione in infermeria dopo il match di oggi PauloPer Paulo, uscito piangendo al ...

GiovaAlbanese : #Dybala ?? Problema muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra, esami strumentali nelle prossime ore. #Juventus - GiovaAlbanese : I bonus cumulativi (per gli obiettivi individuali raggiunti) che dopo il primo biennio si trasformano in parte fiss… - GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Ch… - riccwtch : RT @sarasemprecosi: paulo dybala e federico chiesa sono un grande dono per la juventus football club. - 11contro11 : Dybala e Morata out per infortunio: saltano Chelsea e derby #Juventus #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -