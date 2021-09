Juve | Dybala segna e poi lascia il campo per infortunio Dentro Kulusevski

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 26 settembre 2021) È in corso il primo tempo di-Sampdoria, gara valida per la sesta giornata di Serie A. I bianconeri sono in vantaggio per 1-0 in virtù della reteta da Pauloal decimo minuto di gioco. Proprio l’attaccante argentino, tuttavia, è stato costretto are ilqualche istante fa (22?) permuscolare. In lacrime la Joya hato il posto a Dejan. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.