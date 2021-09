Juve, Allegri: "Dybala e Morata saltano Chelsea e Torino" (Di domenica 26 settembre 2021) Juve , che guaio. " Morata e Dybala non ci saranno né con il Chelsea né con il Torino, vedremo dopo la sosta ". Massimiliano Allegri perde i suoi due attaccanti, oggi ko nella vittoria casalinga ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021), che guaio. "non ci saranno né con ilné con il, vedremo dopo la sosta ". Massimilianoperde i suoi due attaccanti, oggi ko nella vittoria casalinga ...

