Istat | Con 400 mila nati all' anno l' Italia passerà da 59 a 30 milioni di abitanti

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 settembre 2021) “Il sistema politico e quello economico devono muoversi per tempo, altrimenti la prospettiva per l’non è solo l’invecchiamento generale della popolazione, di cui si parla tantissimo ma alla fine sembra che non sia una vera emergenza, ma anche un serio rischio per la nostra economia”. A dirlo, in una conversazione con Il Sole 24 Ore, il presidente dell’Gian Carlo Blangiardo. “I nuoviindal 2014 sono in forte calo. Nel 2020, l’orribile della pandemia, si è arrivati a 404, e secondo le mie valutazioni il 2021 si chiuderà entro un range 385-395nascite. È un trend in atto da tempo, ma questo ulteriore calo possiamo dire che è effetto della seconda ondata della pandemia di ottobre-novembre dello scorso”. Secondo ...