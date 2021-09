Israele | nuovo telescopio spaziale | per “Officina Stellare” commessa da 1 milione di dollari

(Di domenica 26 settembre 2021) Continua l’espansione nel mondo dei prodotti aereospaziali Made in Italy. La società vicentina, che è in primissima fila nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’aerospazio, della ricerca e della difesa, ha siglato con la società israeliana Isi ImageSat International un contratto del valore di 1diper la fornitura di un payload ottico multispettrale ad altissima risoluzione, operante nelle lunghezze d’onda del visibile e vicino infrarosso, destinato ad operare dall’orbita bassa (Leo). Ildigarantirà una Gs (Ground sampled distance) con una precisione come se fosse a mezzo metro da terra. Il dispositivo – che sarà consegnato ...

Continua l'espansione nel mondo dei prodotti aereospaziali Made in Italy. La società vicentina Officina Stellare, che è in primissima fila nella progettazione e produzione di strumentazione opto-mecca ...L'incontro con il bambino dopo il primo accordo raggiunto in tribunale a Tel Aviv Il piccolo starà a turno con i parenti materni e paterni fino alla prossima udienza ...