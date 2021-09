iPad di nona generazione: economico e pensato per la scuola (Di domenica 26 settembre 2021) Apple ha recentemente annunciato l’aggiornamento dell’iPad con l’arrivo della nona generazione (insieme ai nuovi iPhone 13). Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’iPad di nona generazione dovrebbe arrivare in autunno e sarà destinato principalmente agli studenti e all’intrattenimento familiare. Cosa dobbiamo aspettarci, come novità, nell’iPad di nona generazione? Emergono, tra le altre caratteristiche, più memoria per la variante base, processore aggiornato con Bionic A13, display True Tone e fotocamera selfie ultra-larga con Center Stage. Caratteristiche Tecniche L’attuale iPad 8, uscito a settembre dello scorso anno, monta un display 2160 x 1620 da 10,2 pollici ed è mosso dal processore Bionic A12, il tutto per uno ... Leggi su all-i-tech (Di domenica 26 settembre 2021) Apple ha recentemente annunciato l’aggiornamento dell’con l’arrivo della(insieme ai nuovi iPhone 13). Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’didovrebbe arrivare in autunno e sarà destinato principalmente agli studenti e all’intrattenimento familiare. Cosa dobbiamo aspettarci, come novità, nell’di? Emergono, tra le altre caratteristiche, più memoria per la variante base, processore aggiornato con Bionic A13, display True Tone e fotocamera selfie ultra-larga con Center Stage. Caratteristiche Tecniche L’attuale8, uscito a settembre dello scorso anno, monta un display 2160 x 1620 da 10,2 pollici ed è mosso dal processore Bionic A12, il tutto per uno ...

