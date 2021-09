Inter, situazione economica complicata: Zhang si guarda intorno (Di domenica 26 settembre 2021) Zhang cerca compratori per l’Inter. La situazione economica, come per il resto dei club, resta complicata Inter, la situazione economica resta complicata e Zhang, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è in cerca di acqirenti. «La quota di Zhang in Suning.com (società operativa del gruppo, quotata alla borsa di Shenzhen) si è gradualmente ridotta man mano che nuovi azionisti indicati dal governo cinese, poi investitori privati, ne hanno acquisito le azioni per consentire di sanare ingenti posizioni debitorie. La presenza in Suning.com della famiglia Zhang si è ridotta al punto che ne è conseguita l’uscita di Zhang Jindong dal consiglio di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021)cerca compratori per l’. La, come per il resto dei club, resta, laresta, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è in cerca di acqirenti. «La quota diin Suning.com (società operativa del gruppo, quotata alla borsa di Shenzhen) si è gradualmente ridotta man mano che nuovi azionisti indicati dal governo cinese, poi investitori privati, ne hanno acquisito le azioni per consentire di sanare ingenti posizioni debitorie. La presenza in Suning.com della famigliasi è ridotta al punto che ne è conseguita l’uscita diJindong dal consiglio di ...

Handanovic, l'errore salva - risultato e un futuro all'Inter che sembra segnato Dati gli errori commessi, non solo nelle ultime partite, ma nelle ultime stagioni, l'Inter sta provando a porre rimedio alla situazione andando alla ricerca di un nuovo portiere e, ieri prima della ...

Inter, situazione economica complicata: Zhang si guarda intorno

Marotta chiude le porte all’iniziativa InterSpac ma i conti dicono altro – CdS Si dovrà poi far fronte a una gestione che continua a bruciare cassa (almeno 10 milioni al mese). Marotta prima di Inter-Atalanta in un’intervista chiude le porte al progetto InterSpac ma i conti dell ...

