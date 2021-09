Inter, già tre le rimonte stagionali: stavolta niente vittoria (Di domenica 26 settembre 2021) L’Inter pareggia in rimonta contro l’Atalanta L’Inter è già concentrata sulla sfida Champions contro lo Shakhtar nel day after del pareggio contro l’Atalanta. Per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi quella di ieri a San Siro è già la terza rimonta stagionale: nelle altre due occasioni (Hellas Verona e Fiorentina)erano arrivati anche i tre punti, questa volta solamente uno. “Per battere questa Inter bisogna segnarle all’89’ come ha fatto il Real Madrid. Se invece le lasci il tempo di reagire, sono dolori. Quella contro l’Atalanta è un’altra storia, anche per il diverso spessore dell’avversario, ma conferma che nel passaggio da Conte a Inzaghi i campioni d’Italia non hanno certo perso il carattere”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 26 settembre 2021) L’pareggia in rimonta contro l’Atalanta L’è già concentrata sulla sfida Champions contro lo Shakhtar nel day after del pareggio contro l’Atalanta. Per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi quella di ieri a San Siro è già la terza rimonta stagionale: nelle altre due occasioni (Hellas Verona e Fiorentina)erano arrivati anche i tre punti, questa volta solamente uno. “Per battere questabisogna segnarle all’89’ come ha fatto il Real Madrid. Se invece le lasci il tempo di reagire, sono dolori. Quella contro l’Atalanta è un’altra storia, anche per il diverso spessore dell’avversario, ma conferma che nel passaggio da Conte a Inzaghi i campioni d’Italia non hanno certo perso il carattere”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

Advertising

OptaPaolo : 4 - Andrea #Pinamonti è l'unico giocatore nato dopo l'1/1/1999 ad aver già segnato con 4 maglie diverse in Serie A… - ZZiliani : In attesa del #Napoli domani a #Udine (vincendo andrebbe in fuga), #Inter e #Milan dividono la vetta: più pesanti i… - capuanogio : L'#Inter è una macchina da gol: rimonta e batte la #Fiorentina ribaltando non solo il risultato ma anche il senso t… - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: Edin Dzeko, il cigno di Sarajevo ha già spiccato il volo - DVecchiaccio : @gia_checisiamo @simabastaroghi Certo. Come la Coppa Italia e Maradona a Napoli. O lo scudetto dell'Inter. Stiamo… -