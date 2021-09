Inter-Atalanta, la videoanalisi. La sfida tattica tra Inzaghi e Gasp e la perla di Palomino sul gol di Malinovskyi (Di domenica 26 settembre 2021) Ecco qui la videoanalisi di Inter-Atalanta. Nei video che seguono, il commento generale, la sfida tattica tra Gasperini e Inzaghi, l’analisi del gol di Lautaro, il gol di Malinovskyi, le altre prodezze di Malinovskyi, le occasioni del finale. Il commento … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 settembre 2021) Ecco qui ladi. Nei video che seguono, il commento generale, latraerini e, l’analisi del gol di Lautaro, il gol di, le altre prodezze di, le occasioni del finale. Il commento …

