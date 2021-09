Insigne | ho festeggiato bene 400 presenze con il Napoli

(Di domenica 26 settembre 2021) ''Avevo detto quando ricevuto targa e maglia che il modo migliore per festeggiare le 400in maglia azzurra era vincere era fare gol. Ci siamo riusciti ma ora dobbiamo stare con piedi per ...

''Il 10 - commenta- non si tocca, è stata la maglia di una leggenda che ha portato Napoli sul tetto del mondo e che ci ha fatto sognare. La 10 è una maglia che è del nostro idolo e non si ...Il rigore lo ha poi realizzatoche ha cosìle 400 presenze col Napoli. I puristi storceranno il naso, e forse anche Spalletti, ma il Napoli deve imparare a vincere anche dosando ...''Avevo detto quando ricevuto targa e maglia che il modo migliore per festeggiare le 400 presenze in maglia azzurra era vincere era fare gol. (ANSA) ...La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato il commento della vittoria ottenuta questa sera contro il Cagliari al Maradona.