Infortunio Dybala, lacrime per l’argentino: niente Champions e Derby (Di domenica 26 settembre 2021) Dal gol all’Infortunio in solo 21 minuti Goia e grande dolore oggi per la Juventus e Paulo Dybala. La Joya argentina ha cominciato la partita da titolare e nei primissimi minuti di gioco ha alternato sensazioni del tutto contrastanti. Dalla immensa soddisfazione al 9? per il gran gol realizzato, per il vantaggio della Vecchia Signora, alla delusione e le lacrime per l’Infortunio incorso al 21?. Applausi dello Stadium per il suo pupillo, che adesso però teme uno stop serio. Ancora è presto per poter quantificare la gravità dell’Infortunio, ma sicuramente il pianto di Dybala all’uscita dal campo non promette nulla di buono. Il numero 10 bianconero è stato sostituito per un problema muscolare riscontrato nella parte posteriore della coscia sinistra. Domani verranno fatti tutti gli ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 26 settembre 2021) Dal gol all’in solo 21 minuti Goia e grande dolore oggi per la Juventus e Paulo. La Joya argentina ha cominciato la partita da titolare e nei primissimi minuti di gioco ha alternato sensazioni del tutto contrastanti. Dalla immensa soddisfazione al 9? per il gran gol realizzato, per il vantaggio della Vecchia Signora, alla delusione e leper l’incorso al 21?. Applausi dello Stadium per il suo pupillo, che adesso però teme uno stop serio. Ancora è presto per poter quantificare la gravità dell’, ma sicuramente il pianto diall’uscita dal campo non promette nulla di buono. Il numero 10 bianconero è stato sostituito per un problema muscolare riscontrato nella parte posteriore della coscia sinistra. Domani verranno fatti tutti gli ...

Advertising

Corriere : La Juventus batte 3-2 la Samp. Dybala esce in lacrime: prima il gol e poi l’infortunio - Gazzetta_it : Dybala gol e infortunio, l’uscita in lacrime preoccupa: attesa per gli esami - DiMarzio : #Juventus, infortunio per #Dybala: il numero 10 è costretto a chiedere il cambio - Pall_Gonfiato : Condizioni da valutare per #Morata - stemauri75 : La Juventus batte la Sampdoria ma perde per infortunio gli attaccanti Dybala e Morata -