Infortunati Juventus: le condizioni di Dybala e Morata (Di domenica 26 settembre 2021) Infortunati Juventus: Dybala, Morata ma non solo. Tutte le novità per Allegri in vista dei prossimi impegni dei bianconeri Paulo Dybala e Alvaro Morata si aggiungono alla lista degli Infortunati della Juve per Massimiliano Allegri. L’argentino ha subito un problema muscolare alla parte superiore della coscia sinistra, mentre lo spagnolo ha sentito tirare la coscia. Entrambi, in attesa dell’esito degli esami, saranno assenti contro Chelsea e Torino e torneranno dopo la sosta. Loro due si aggiungono ai due lungodegenti Arthur e Kaio Jorge. Il primo era stato sottoposto ad intervento chirurgico in data 16 luglio per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra, mentre il secondo ha riportato una lesione di medio grado del retto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021)ma non solo. Tutte le novità per Allegri in vista dei prossimi impegni dei bianconeri Pauloe Alvarosi aggiungono alla lista deglidella Juve per Massimiliano Allegri. L’argentino ha subito un problema muscolare alla parte superiore della coscia sinistra, mentre lo spagnolo ha sentito tirare la coscia. Entrambi, in attesa dell’esito degli esami, saranno assenti contro Chelsea e Torino e torneranno dopo la sosta. Loro due si aggiungono ai due lungodegenti Arthur e Kaio Jorge. Il primo era stato sottoposto ad intervento chirurgico in data 16 luglio per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra, mentre il secondo ha riportato una lesione di medio grado del retto ...

Advertising

EnricoTurcato : In questo brillante inizio di stagione un’altra notizia niente male per la Juventus: #Dybala e #Morata infortunati… - gilnar76 : Ultimissime Juve: il punto sugli infortunati, parla Allegri post Sampdoria #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - MikiG78 : @GianniJ08 ?? non credo sia un caso si siano infortunati loro che hanno giocato quasi sempre e hanno dovuto fare un… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Verso Juventus-Chelsea, emergenza per Allegri: la lista degli infortunati - - Spazio_J : Verso Juventus-Chelsea, emergenza per Allegri: la lista degli infortunati - -