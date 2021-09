Indo poco Pacifico Il generale Jean spiega perché l’Europa non può tirarsi indietro

Leggi su formiche

(Di domenica 26 settembre 2021) Con la presidenza Biden, gli europei speravano che i rapporti con Washington fossero tornati quelli di prima. Che cioè gli Stati Uniti li considerassero alleati indispensabili non solo in Europa e nelle sue periferie, ma nell’intero mondo. Scambiavano le loro speranze per realtà. L’opinione pubblica d’oltre Atlantico è divenuta scettica dele della Nato. Non accetta più che gli Stati Uniti continuino a essere generosi “lord protettori” del, tollerandone inefficienze, bizze, “giri di valzer” specie con Mosca e Pechino e critiche e contrasti alla politica americana nel mondo. L’errore di sopravvalutazione dell’importanza europea è dimostrato tra l’altro dall’accordo sugli investimenti (Cai) concluso dall’Unione europea con la Cina subito dopo l’elezione di Joe Biden. È stato quasi un insulto e una sfida agli Stati Uniti, come lo era stato ...