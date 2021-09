India: arriva il ciclone Gulab, decine di migliaia evacuati (Di domenica 26 settembre 2021) decine di migliaia di persone sono state evacuate in tre stati Indiani in vista dell'arrivo del ciclone Gulab che dovrebbe colpire la costa orientale questa sera. Gulab dovrebbe atterrare tra gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021)didi persone sono state evacuate in tre statini in vista dell'arrivo delche dovrebbe colpire la costa orientale questa sera.dovrebbe atterrare tra gli ...

Ultime Notizie dalla rete : India arriva India: arriva il ciclone Gulab, decine di migliaia evacuati A maggio, più di un milione di persone sono state evacuate dalle loro case lungo la costa orientale dell'India prima che fosse colpita dal ciclone Yaas con raffiche di vento fino a 155 chilometri all'...

India: arriva il ciclone Gulab, decine di migliaia evacuati
Decine di migliaia di persone sono state evacuate in tre stati indiani in vista dell'arrivo del ciclone Gulab che dovrebbe colpire la costa orientale questa sera.

India, appello degli agricoltori per uno sciopero generale Samyukta Kisan Morcha (SKM, Fronte unitario di 40 organizzazioni di agricoltori), formato nel novembre 2020 per coordinare la resistenza nonviolenta ...

