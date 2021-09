Incentivi auto usate, arriva l’ecobonus per comprare l’usato: come funziona e come richiederlo (Di domenica 26 settembre 2021) Incentivi auto usate, è in arrivo l’ecobus per sostenere l’acquisto delle vetture di seconda mano. Dopo gli Incentivi per le auto elettriche e ibride plug-in, la misura volta a sostenere l’acquisto delle auto usate sarà in vigore dal prossimo martedì. Leggi anche: Cna “Estendere l’ecobonus agli alberghi” Incentivi auto usate, come funziona La legge era stata varata lo scorso 23 luglio e faceva parte del processo di conversione in legge del Decreto sostegni Bis. In particolare a partire dalle ore 10 di martedì 28 settembre, i concessionari potranno registrare sulla piattaforma ecobonus. mise.gov.it le prenotazioni degli Incentivi per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021), è in arrivo l’ecobus per sostenere l’acquisto delle vetture di seconda mano. Dopo gliper leelettriche e ibride plug-in, la misura volta a sostenere l’acquisto dellesarà in vigore dal prossimo martedì. Leggi anche: Cna “Estendereagli alberghi”La legge era stata varata lo scorso 23 luglio e faceva parte del processo di conversione in legge del Decreto sostegni Bis. In particolare a partire dalle ore 10 di martedì 28 settembre, i concessionari potranno registrare sulla piattaforma ecobonus. mise.gov.it le prenotazioni degliper ...

