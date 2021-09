In viaggio per l'Italia con auto da sogno (Di domenica 26 settembre 2021) The Drivers Club è nato per offrire una raffinata prospettiva sul viaggio in Italia attraverso la collezione di Grand Tours, viaggi regionali e- itinerari giornalieri legati al patrimonio storico e culturale dei territori visitati. Soste e percorsi – alcuni dei quali in partnership con Talì Experiences - che svelano le più incantevoli strade della penisola, trovando ideale complemento nella minuziosa ricerca dei luoghi e nella scoperta dei tesori nascosti, a bordo di seducenti automobili costruite dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri. In occasione del lancio, The Driverse Club ha ideato due speciali esperienze di viaggio in Toscana e Sardegna associati ad una selezione di vetture cabriolet. I Grand Tours, spaziano dalle Alpi alle isole e gli itinerari – eleganti ed immersivi – sono tutti connessi agli ecosistemi ... Leggi su gqitalia (Di domenica 26 settembre 2021) The Drivers Club è nato per offrire una raffinata prospettiva sulinattraverso la collezione di Grand Tours, viaggi regionali e- itinerari giornalieri legati al patrimonio storico e culturale dei territori visitati. Soste e percorsi – alcuni dei quali in partnership con Talì Experiences - che svelano le più incantevoli strade della penisola, trovando ideale complemento nella minuziosa ricerca dei luoghi e nella scoperta dei tesori nascosti, a bordo di seducentimobili costruite dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri. In occasione del lancio, The Driverse Club ha ideato due speciali esperienze diin Toscana e Sardegna associati ad una selezione di vetture cabriolet. I Grand Tours, spaziano dalle Alpi alle isole e gli itinerari – eleganti ed immersivi – sono tutti connessi agli ecosistemi ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ieri 24/9 sono stato ospite di @gloquenzi a @ZappingRadio1 trasmissione che sta cercando di tenere una luce accesa… - Corriere : Travel blogger da migliaia di follower, ha scoperto di avere un tumore al seno a 35 anni. Ha tentato di fare il gir… - ElisaDospina : “La mia magrezza scambiata per bellezza” Francesca è stata una donna forte e domani la sua storia sarà in un libro… - giuseppesoro : RT @GiulioSiamoNoi: 'Ci piace viaggiare perché ci piace scoprire. Il viaggio per noi è anche viaggio Interiore, è arte lingue, suoni, atmos… - Nontwitto2 : RT @GiulioSiamoNoi: 'Ci piace viaggiare perché ci piace scoprire. Il viaggio per noi è anche viaggio Interiore, è arte lingue, suoni, atmos… -