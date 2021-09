In radio “Bukowski (nel dubbio bevo)”, il nuovo singolo de Le Tendenze (Di domenica 26 settembre 2021) foto di Pamela RovarisMILANO – In radio “Bukowski (nel dubbio bevo)”, il singolo de Le Tendenze contenuto nel loro nuovo album “Inquinamento psicologico”, dal 16 settembre in digitale (distribuito Artist First). “Bukowski (nel dubbio bevo)” parla di paranoie e di ossessioni. Il testo racconta di pensieri, immagini e metafore che rappresentano il caotico mondo della mente. Le strofe sono cantate in maniera molto riflessiva ed intima, con voci che fluttuano in sottofondo piene di echi, proprio a simulare il rapporto fra noi ed i pensieri negativi. Il riff di violini dà al brano un’atmosfera malinconica e allo stesso tempo sinistra, mentre la batteria hip hop gli dona un’atmosfera ancora più scura ed urban, in virtù del ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 settembre 2021) foto di Pamela RovarisMILANO – In(nel)”, ilde Lecontenuto nel loroalbum “Inquinamento psicologico”, dal 16 settembre in digitale (distribuito Artist First). “(nel)” parla di paranoie e di ossessioni. Il testo racconta di pensieri, immagini e metafore che rappresentano il caotico mondo della mente. Le strofe sono cantate in maniera molto riflessiva ed intima, con voci che fluttuano in sottofondo piene di echi, proprio a simulare il rapporto fra noi ed i pensieri negativi. Il riff di violini dà al brano un’atmosfera malinconica e allo stesso tempo sinistra, mentre la batteria hip hop gli dona un’atmosfera ancora più scura ed urban, in virtù del ...

