In mare la “Giornata mondiale del Cuore… per non dimenticare mai” le morti bianche (Di domenica 26 settembre 2021) Continua l’infaticabile opera dell’ex operaio Ilva Cosimo Semeraro, presidente del Comitato “12 giugno” Vittime del Lavoro e del Dovere e del Volontariato, per sensibilizzare le istituzioni e la comunità sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Oltre alla ormai tradizionale “Giornata della memoria… per non dimenticare mai”, manifestazione che si tiene in giugno in diverse località del territorio, il 29 settembre Cosimo Semeraro organizza, in collaborazione con i Maestri del Lavoro pugliesi e il patrocinio del Comune di Taranto, anche la “Giornata mondiale del Cuore… per non dimenticare mai”. Questa manifestazione si tiene in mare, in particolare nello specchio d’acqua prospicente il Quarto Sporgente del porto di Taranto, dove nel 2012 morì il ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 26 settembre 2021) Continua l’infaticabile opera dell’ex operaio Ilva Cosimo Semeraro, presidente del Comitato “12 giugno” Vittime del Lavoro e del Dovere e del Volontariato, per sensibilizzare le istituzioni e la comunità sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Oltre alla ormai tradizionale “della memoria… per nonmai”, manifestazione che si tiene in giugno in diverse località del territorio, il 29 settembre Cosimo Semeraro organizza, in collaborazione con i Maestri del Lavoro pugliesi e il patrocinio del Comune di Taranto, anche la “delper nonmai”. Questa manifestazione si tiene in, in particolare nello specchio d’acqua prospicente il Quarto Sporgente del porto di Taranto, dove nel 2012 morì il ...

