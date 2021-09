In Islanda nuovo parlamento composto da maggioranza donne (Di domenica 26 settembre 2021) Sarà composto per la maggioranza da donne il nuovo parlamento in Islanda, il primo caso in Europa, stando ai risultati definitivi delle elezioni legislative resi noti oggi. Sui 63 seggi dell'assemblea ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 26 settembre 2021) Saràper ladailin, il primo caso in Europa, stando ai risultati definitivi delle elezioni legislative resi noti oggi. Sui 63 seggi dell'assemblea ...

